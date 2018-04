Wohnen : Mieterbund MV: Tausende Wohnungen müssen gebaut werden

von dpa

21. April 2018, 10:01 Uhr

Um die Wohnungsnot in Mecklenburg-Vorpommern zu bekämpfen, müssen nach Ansicht der Mietervereine des Landes so schnell wie möglich Hunderte, wenn nicht Tausende Wohnungen im Geschosswohnungsbau gebaut werden. Da die Neubauvorhaben der vergangenen Jahre fast ausschließlich zu sehr hohen Preisen angeboten und dann auch angemietet oder gekauft wurden, müssten auch zahlreiche Sozialmietwohnungen geschaffen werden, lautete die zentrale Forderung auf dem Landesverbandstag der sieben Mietervereine am Samstag in Rostock. Als lokale Brennpunkte hat der Mieterbund die Städte Greifswald, Rostock, Neubrandenburg, Wismar, Bad Doberan und Waren (Müritz) sowie Bädergemeinden wie Kühlungsborn, Binz oder Zinnowitz ausgemacht.