Regierung : Millionen-Fonds für Vorpommern

Außerdem will das Kabinett, das noch einmal unter Leitung des schwer erkrankten Ministerpräsidenten Erwin Sellering (SPD) tagt, einen «Vorpommern-Fonds» auflegen. Er soll in diesem Jahr mit zwei Millionen Euro ausgestattet sein, von 2018 an mit jährlich drei Millionen Euro. Ziel sei es, die Entwicklung Vorpommerns zu unterstützen. Die Mittel würden durch Einsparungen an anderer Stelle im Landeshaushalt gegenfinanziert. Nach dem Kabinett muss nach Angaben des Sprechers noch der Finanzausschuss des Landestags zustimmen, da in diesem Jahr der laufende Haushalt berührt sei. Details wollen Sellering und Dahlemann am Nachmittag in Anklam vorstellen.

von dpa

erstellt am 06.Jun.2017 | 06:15 Uhr