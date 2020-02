Agrar : Millionen-Programm für den Wald: Backhaus strebt Ausbau an

Geld allein reicht nicht, um neue Bäume wachsen zu lassen. Die intensive Landwirtschaft in Deutschland lässt wenig Raum für das Entstehen neuer Wälder. Doch der Klimawandel macht kreativ und Agrarminister Backhaus will auch noch altes Tafelsilber begrünen.

01. Februar 2020

Die von der Landesregierung zusätzlich bereitgestellten 20 Millionen Euro für den Wald in Mecklenburg-Vorpommern sind nach Überzeugung von Agrarminister Till Backhaus (SPD) ein klares Bekenntnis zu Klima- und Artenschutz. Das aus dem Etatüberschuss von 2019 stammende Geld solle in den kommenden Jahren gezielt dafür eingesetzt werden, den Baumbestand zu vergrößern und Wälder widerstandsfähiger zu machen. Nur gesunde Wälder könnten dem Klimawandel trotzen und einer reichen Tier- und Pflanzenwelt Heimat geben.

«Die extreme Trockenheit der letzten beiden Jahre hat die Wälder schon schwer geschädigt. Und die Tragödie nimmt offenbar kein Ende. Denn es fehlen Frost und Schnee, die Baumschädlingen wie Borkenkäfer und Buchdrucker üblicherweise im Winter zusetzen», erklärte Backhaus. Nach jüngsten Erhebungen sei davon auszugehen, dass durch Dürre und Schädlingsbefall im Land etwa 500 000 Festmeter Schadholz entstanden. Die finanziellen Verluste gingen in die Millionen. Die betroffenen Gebiete müssten neu aufgeforstet werden.

Das gegenwärtig von der Regierung erarbeitete Gesamtkonzept für den Einsatz der zusätzlichen Gelder soll laut Backhaus auch die Waldmehrung beinhalten. Infrage kämen dafür wenig ertragreiche Randflächen der Landwirtschaft. Bei einer Aufforstung könne für 25 Jahre eine jährliche Prämie von insgesamt 550 Euro je Hektar an die Besitzer von Privat- und Kommunalwald gezahlt werden. Dafür würden auch Sondermittel des Bundes eingesetzt.

Backhaus will zudem die Bepflanzung von Uferzonen an Flüssen, Bächen und Vorflutern fördern. «Damit fangen wir Nährstoffe von den Feldern auf, schützen das Wassern und schaffen ein System weit verzweigter Biotope. Es geht um 46 000 Kilometer Gewässerläufe», machte Backhaus die Dimension deutlich. Allerdings war die Bereitschaft der Bauern bislang gering, solche Uferzonen aus der Nutzung herauszunehmen.

Hoffnung setzt der Minister auch auf Flächen, die nach der Wende in Bundesbesitz übergingen und noch nicht verkauft wurden: «Gut 30 Jahre nach dem Mauerfall wäre es an der Zeit, das letzte Tafelsilber aus dem DDR-Volkseigentum an die Länder zu geben und gemeinwohlorientiert einzusetzen. Ich fordere einen sofortigen Verkaufsstopp.»

Äcker und Wiesen sind aber heiß begehrt und erzielen hohe Verkaufspreise. 2019 sind nach Angaben der Bodenverwertungs- und -verwaltungsgesellschaft (BVVG) 7700 Hektar verkauft worden, der Bund habe damit einen Überschuss von 219 Millionen Euro erzielt. Die BVG hat seit 1992 knapp 880 000 Hektar veräußert und will bis 2030 noch 109 000 Hektar privatisieren.

Der Mangel an geeigneten Flächen ist nach Angaben von Backhaus die größte Bremse für die angestrebte Waldmehrung. Statt der angestrebten 1000 Hektar habe der jährliche Zuwachs in Mecklenburg-Vorpommern seit Jahren nur 150 bis 300 Hektar betragen. Daran konnte auch der Verkauf sogenannter Waldaktie nur wenig ändern. Zum symbolischen Preis von 10 Euro wurden laut Agrarministerium bislang 85 000 solcher Aktien verkauft, insbesondere an Touristen, die damit ihre ökologische Reisebilanz aufbesserten, oder an Unternehmen. Mit dem Geld seien 15 Klimawälder mit einer Gesamtfläche von 120 Hektar angepflanzt worden.

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es rund 560 000 Hektar Wald. Mit einem Waldanteil von 24 Prozent ist das Land eines der waldärmsten Gebiete in Deutschland. Langfristig sollte sich der Nordosten am Bundesdurchschnitt von rund 30 Prozent Waldanteil orientieren, heißt es im 2016 beschlossenen Landeswaldprogramm.