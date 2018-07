Kommunen : Millionensummen von Bürgern für Straßenausbau

von dpa

23. Juli 2018, 14:48 Uhr

Die umstrittenen Straßenausbaubeiträge summieren sich in Mecklenburg-Vorpommern jährlich auf mehrere Millionen Euro. Allein in diesem Jahr werden in den sechs größten Städten des Landes, Rostock, Schwerin, Neubrandenburg, Stralsund, Greifswald und Wismar, von den Grundstückseigentümern insgesamt 5,5 Millionen Euro verlangt. Dies geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion hervor, welche die Fraktion am Montag verbreitete. Zuvor hatte die «Schweriner Volkszeitung» berichtet.