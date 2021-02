Kriminalität : Mindestens 20 Graffiti: Polizei schnappt Sprayer

Die Polizei in Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg) hat einen Graffiti-Sprayer geschnappt, der für mindestens 20 Schmierereien verantwortlich sein soll.

Wismar | Bereits seit November des Vorjahres ermittelt die Kriminalpolizei dazu, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 17-Jährige soll demnach unter anderem Graffiti am Rathaus und diversen Wohn- und Geschäftshäusern in der Stadt angebracht haben. ...

