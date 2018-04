Umweltpolitik : Minister für Ausweitung der Kurabgabe auf mehr Gemeinden

Umweltminister Till Backhaus (SPD) hat sich für eine Ausweitung der Zahl der Kommunen ausgesprochen, die Kurabgabe erheben dürfen. Dazu müsste das Kommunalabgabengesetz geändert werden, sagte Backhaus am Donnerstag in Rechlin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) beim Tausend-Seen-Forum des Tourismusverbandes Mecklenburgische Seenplatte.

von dpa

12. April 2018, 18:12 Uhr

Er verwies in dem Zusammenhang auf die geplante Ausweitung des Anfang April gestarteten kostenlosen Touristen-Bustickets «Müritz rundum», das Übernachtungsgästen in dem Müritz-Orten Waren, Klink, Röbel und Rechlin das Busfahren mit der Kurkarte ermöglicht. Die vier Kurorte erhöhten ihre Kurtaxe dazu um 50 Cent, wie Backhaus sagte. Dafür wurde das Liniennetz verdichtet und erweitert sowie in Waren eine Stadtbuslinie eingerichtet.

Viele Städte und Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern, die touristisches Potenzial, aber nicht den Status eines Kurortes haben, leiden unter Geldmangel für den Ausbau der touristischen Infrastruktur und für Marketing. Sie würden gern auch Kurtaxe erheben, dürfen dies aber bislang nicht.

Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) verwies beim Tausen-Seen-Forum auf ein weiteres Bus- und Bahnticket für die Tourismussaison an der Seenplatte: Das Ticket gelte an zwei aufeinanderfolgenden Tagen und koste 17 Euro. «Es bündelt eine durchgehende, touristische Basismobilität zwischen Feldberg und Malchow und trägt damit zu einer Entlastung des Verkehrs bei», sagte der Minister. Auch auf Fischland-Darß-Zingst sowie auf der Insel Rügen werde an Mobilitätslösungen gearbeitet.