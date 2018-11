Energie : Minister Pegel sieht Energiewende in «schmerzhafter Phase»

Mecklenburg-Vorpommerns Energieminister Christian Pegel (SPD) sieht die Energiewende in Deutschland in einer «schmerzhaften Phase». Bei einem Marathonlauf wäre das so ab Kilometer 30, sagte Pegel bei einer Konferenz der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung zum Ausbau der Erneuerbaren Energien am Donnerstag in Schwerin. Es gebe bei dem Thema viele bewegliche Flanken durch alle Parteien. Als Beispiel nannte er eine Bundesratsinitiative des SPD-geführten Bundeslandes Brandenburg gegen die geltende Privilegierung der Windkraft im Baugesetzbuch. Außerdem seien Gegner des Windkraftausbaus inzwischen gut organisiert und wüssten, wie das Naturschutzrecht kreativ auslegbar sei.

von dpa

01. November 2018, 13:23 Uhr

Die Landesregierung will die Ökostromproduktion im Nordosten massiv ausweiten. Ende 2025 sollen laut einem energiepolitischen Konzept Kapazitäten zur Erzeugung von 24,3 Terawattstunden bereitstehen. Das wäre die Hälfte mehr als 2017 produziert wurde.