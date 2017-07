Landtag : Minister warnt Kirchen vor Ausweitung des Kirchenasyls

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) hat die Kirchen in Deutschland vor einer Aushebelung des europäischen Asylrechts durch das Kirchenasyl gewarnt. «Die allermeisten Flüchtlinge im Kirchenasyl sind Dublinfälle», sagte Caffier am Donnerstag im Schweriner Landtag. Das heißt, eigentlich ist ein anderer europäischer Staat für das Asylverfahren zuständig. Dies gilt Caffier zufolge allerdings nur für die ersten sechs Monate. Danach sei der Staat zuständig, in dem sich der Asylsuchende aufhalte. «Zufälligerweise verstreicht diese Sechsmonatsfrist in schöner Regelmäßigkeit während des Kirchenasyls», beklagte der Minister.