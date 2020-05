Regierung : Minister wieder Auge in Auge: Erste Präsenzsitzung seit März

Erstmals seit acht Wochen trifft sich das Kabinett von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) wieder an einem gemeinsamen Tisch. Die Beratung am heutigen Dienstag sei die erste Präsenzsitzung seit dem 17. März, sagte Regierungssprecher Andreas Timm. Doch statt in der Schweriner Staatskanzlei komme die Ministerrunde im gegenüberliegenden Rittersaal zusammen. Dieser sei wesentlich größer als der übliche Sitzungsraum und erlaube so auch, die geforderten Mindestabstände einzuhalten. In den zurückliegenden Wochen waren die Kabinettssitzungen jeweils in Telefonkonferenzen abgehalten worden, zum Teil mit zehn Stunden Dauer.

Avatar_prignitzer von dpa

12. Mai 2020, 02:25 Uhr

Die Bemühungen, die Coronavirus-Epidemie weiter einzudämmen und so langsam das Alltagsleben wieder zu ermöglichen, sind den Angaben zufolge auch bei dem Treffen am Dienstag das bestimmende Beratungsthema. Dabei soll es unter anderem um die Schutzkonzepte für den Neustart des Tourismus im Land gehen. Mecklenburg-Vorpommern hatte zu Beginn der Krise Mitte März ein striktes Einreiseverbot für Touristen verhängt, das nun zum 25. Mai aufgehoben werden soll. Zu Pfingsten wird daher mit einem großen Besucherandrang gerechnet. Damit wächst das Risiko, dass der Erreger von außen eingetragen wird und die bislang geringen Infektionszahlen im Nordosten steigen.