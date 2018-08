Wirtschaftspolitik : Minister will mehr kleine und mittlere Unternehmen fördern

von dpa

27. August 2018, 06:20 Uhr

Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) will mehr kleine und mittlere Unternehmen fördern und dringt dafür in Brüssel auf eine Anhebung der Grenzwerte etwa bei Mitarbeitern und Umsatz. Derzeit überprüft die EU, was als Kleinst-, Klein- und mittleres Unternehmen gilt. Davon hängt ab, wie viel Förderung eine Firma bei Investitionen bekommen kann. Aktuell gelten Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern und höchstens 10 Millionen Euro Umsatz im Jahr als Kleinst- und Kleinunternehmen. Sie können 30 Prozent Förderung bekommen, mittlere Unternehmen mit bis zu 249 Mitarbeitern und maximal 50 Millionen Euro Umsatz 20 Prozent. Mecklenburg-Vorpommern plädiert für eine Anhebung der seit 2005 unverändert geltenden Obergrenzen um ein Fünftel und die Einführung einer zusätzlichen Förderkategorie für Unternehmen mit bis 500 Mitarbeitern.