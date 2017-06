Soziales : Ministerin Drese: Geld für mehr Personal in Frauenhäusern

Schwerin (dpa/mv) - Mecklenburg-Vorpommerns überlastete Frauenhäuser bekommen zusätzliches Geld für mehr Personal. Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) kündigte an, das Land werde - vorbehaltlich der Zustimmung durch den Landtag - seinen Zuschuss von 2018 an um rund 140 000 Euro jährlich erhöhen. «Damit soll in den Frauenhäusern, in denen der Betrieb mit unter drei Vollzeitstellen erfolgt, vom Land eine Unterstützung für eine dritte beziehungsweise in einem Fall bis zur dritten Vollzeitstelle gewährt werden», sagte Drese in einem Interview der «Schweriner Volkszeitung» (Mittwoch). Dieses Ergebnis habe sie in den Etatverhandlungen mit dem Finanzministerium erreicht.