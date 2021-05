Regierung : Ministerin fordert mehr Wohnheimplätze für Studierende

Aus Sicht von Mecklenburg-Vorpommerns Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) muss das Angebot an Wohnheimplätzen für Studierende verstärkt ausgebaut werden.

Schwerin | Am Freitag forderte sie ein entsprechendes Programm in der Bundesratssitzung in Berlin. „Laut Angaben der Studierendenwerke werden 25 000 zusätzliche preisgünstige und bezahlbare Wohnheimplätze benötigt“, sagte Martin laut einer Mitteilung ihres Ressorts. Das erfordere Investitionen von mindestens zwei Milliarden Euro. Nur mit öffentlicher Förderun...

