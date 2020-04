Bildung : Ministerin Martin will Laptop-Zuschuss für Schüler vom Bund

Avatar_prignitzer von dpa

04. April 2020, 09:31 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) plädiert für eine Öffnung des Bildungs- und Teilhabepakets, um Kindern aus bedürftigen Familien den Kauf eines Laptops zu ermöglichen. Angesichts der fortschreitenden Digitalisierung müsse die Unterstützung für Geräte zum digitalen Lernen Teil des Förder-Katalogs sein, schreibt Martin in einem Brief an Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD). Die Corona-bedingte Zwangsumstellung der Schulen auf Online-Unterricht mache die Lücken in der technischen Ausstattung vieler Haushalte gerade schmerzlich bewusst. Deshalb gelte es, «entschlossen Abhilfe zu schaffen, um soziale Benachteiligung zu vermeiden», mahnt die SPD-Politikerin. Sie spricht von einem Gerechtigkeitsproblem, das dringend einer Lösung bedürfe.