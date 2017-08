Parteien : Ministerin Zypries besucht MV Werft in Wismar

vergrößern 1 von 1 Foto: Michael Kappeler 1 von 1

Wismar (dpa/mv) - Wenige Tage nach der Übergabe des ersten Flusskreuzfahrtschiffes an die Reederei Crystal River Cruises besucht Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) heute die MV Werft in Wismar. Bei der etwa einstündigen Visite in der Dockhalle wird sich die Ministerin über das umfangreiche Bauprogramm des Werftenverbundes informieren, der seit gut einem Jahr zur malaysischen Genting-Gruppe gehört. Der Multikonzern aus Fernost will in Wismar, Warnemünde und Stralsund neben den kleineren Flusskreuzfahrtschiffen unter anderem auch große Kreuzfahrtschiffe mit einer Länge von mehr als 340 Metern bauen. Der Besuch von Zypries wenige Wochen vor der Bundestagswahl wird auch als Schützenhilfe für Frank Junge gesehen. Der SPD-Politiker gehört dem Bundesparlament seit 2013 an und bewirbt sich in seiner Heimatregion um Wismar erneut um ein Mandat.

erstellt am 09.Aug.2017 | 01:00 Uhr