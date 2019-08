Tiere : Ministerium appelliert: Hauskatzen kastrieren lassen

Katzenbesitzer sollten ihre Tiere kastrieren lassen, wenn sie ihnen freien Auslauf gewähren. Dazu hat das Landwirtschaftsministerium in Schwerin zum Weltkatzentag am Donnerstag aufgerufen. Außerdem sollten die Besitzer ihre Lieblinge kennzeichnen und registrieren lassen. Nur so lasse sich Zahl der freilebenden Katzen verringern, die sich unkontrolliert vermehren. Da die freilebenden Katzen auf sich allein gestellt seien keine Impfungen und Entwurmungen bekämen, verbreiteten sich Krankheiten sehr schnell und viele Katzen verendeten bereits als Jungtiere qualvoll. Das Ausmaß nehme mit steigender Populationsdichte zu.

von dpa

08. August 2019, 10:46 Uhr

In Rostock und dem Amt Schwaan (Landkreis Rostock) gibt es sogar eine Pflicht zur Kastration von Hauskatzen mit freiem Auslauf. Dort sei es gelungen, Katzenschutzverordnungen zu erlassen, hieß es. Dies sei aber kompliziert.