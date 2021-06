Kriminalität : Ministerium verbietet „Nationale Sozialisten Rostock“

Mecklenburg-Vorpommern verbietet die „Nationalen Sozialisten Rostock“. Innenminister Renz spricht von „Null Toleranz“ - auch in Zukunft.

Schwerin | Das Innenministerium von Mecklenburg-Vorpommern hat die rechtsextremistische Vereinigung „Nationale Sozialisten Rostock“ (NSR) verboten. In diesem Zusammenhang wurden am Donnerstag frühmorgens Wohnungen und Arbeitsstätten von vier Vereinsmitgliedern in Rostock, Güstrow und im Bereich Wismar durchsucht. Beteiligt waren etwa 50 Beamte des Landeskriminal...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.