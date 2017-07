Extremismus : Ministerium weist AfD-Kritik nach Antiterroreinsatz zurück

Die AfD bezieht sich auf die Antwort auf eine Kleine Anfrage nach Gefährdern im Land aus dem Juni. Die Antwort der Landesregierung am 2. Juni lautete: «Aktuell ist in Mecklenburg-Vorpommern kein Gefährder verzeichnet.» Einschränkend hieß es, dass die Angaben «stets nur Momentaufnahmen» sein könnten. Am Mittwoch hatte Caffier mitgeteilt, dass die drei Verdächtigen bereits länger im Visier des Verfassungsschutzes gewesen seien.

Die Sprecherin des Innenministeriums, Marion Schlender, erklärte am Donnerstag, dass zum Zeitpunkt der AfD-Anfrage kein Gefährder im Land gewesen sei, etwa weil sie zu diesem Zeitpunkt verreist seien. Das Ministerium habe immer gesagt, die Zahl der Gefährder im Land liege «im unteren einstelligen Bereich». Temporär könne dies auch null bedeuten, sagte Schlender. Konkrete Zahlen nenne das Ministerium bewusst nicht, weil sich diese ständig änderten. Die AfD spiele «damit jetzt ihre Spielchen», sagte Schlender.

Drs 7/519

von dpa

erstellt am 27.Jul.2017 | 15:30 Uhr