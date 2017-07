Landtag : Ministerpräsidentin Schwesig: Erste Regierungserklärung

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Die Opposition wartet gespannt auf einen Zeitplan für den Weg zur kostenlosen Kita, wie Politiker von Linken und AfD sagten. Bisher hatte die Landesregierung die beitragsfreie Kita als langfristiges Ziel ausgegeben. Zunächst sollen die Elternbeiträge ab 2018 um 50 Euro reduziert werden. Ab 2019 sollen Familien mit mehreren Kita-Kindern zusätzlich entlastet werden. Das NDR-Fernsehen überträgt Schwesigs Regierungserklärung live.

Der Landtag will am Mittwoch außerdem Änderungen am Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) beschließen. Damit soll der Weg für die duale dreijährige Erzieherausbildung freigemacht werden, die im Herbst starten soll. Die Azubis sollen eine Vergütung erhalten. Zudem soll mit der Gesetzesänderung Seiteneinsteigern der Zugang zum Erzieherberuf erleichtert werden, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Kritiker befürchten dadurch eine Verschlechterung der Bildungsqualität in den Kitas.

von dpa

erstellt am 12.Jul.2017 | 07:17 Uhr