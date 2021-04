Regierung : Ministerpräsidentin Schwesig ruft zur Zuversicht auf

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat die Menschen zu Ostern aufgerufen, sich weiter an die Corona-Regeln zu halten.

Schwerin | Gleichzeitig rief sie zur Zuversicht auf. „Ich möchte Ihnen allen Mut machen“, sagte sie am Sonntag in einer Videobotschaft. „Mit Zuversicht, Hoffnung und Zusammenhalt werden wir die Corona-Pandemie gemeinsam meistern.“ Die Bürgerinnen und Bürger könnten sich darauf verlassen, dass die Landesregierung mit voller Kraft daran arbeite, das Land so gut...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.