Prozesse : Missbrauchsprozess gegen 42-Jährigen beginnt

Mit einem Teilgeständnis hat am Montag in Lübeck der Missbrauchsprozess gegen einen 42 Jahre alten Mann begonnen. Dem Angeklagten wird sexueller Missbrauch und Vergewaltigung von Kindern vorgeworfen. Die Vorwürfe der Anklage stimmten, sagte er. Die Vergewaltigung einer widerstandsunfähigen jungen Frau in Lüdersdorf (Nordwestmecklenburg) bestritt er dagegen.