Kriminalität : Missbrauchsprozess gegen Betreuer: Deal angestrebt

Ein ehemaliger Jugendclub-Betreuer, der wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern bereits in Haft sitzt, kommt wegen weiterer Fälle erneut vor Gericht. Der Prozess beginnt am heutigen Donnerstag (9.30 Uhr) am Landgericht Schwerin. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vielfachen schweren sexuellen Missbrauchs von sieben Jungen vor, die zum Zeitpunkt der Taten zwischen sieben bis dreizehn Jahre alt waren.

von dpa

23. August 2018, 13:24 Uhr

Ein ehemaliger Jugendclub-Betreuer aus Schwerin, der wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern bereits in Haft sitzt, steht seit Donnerstag wegen weiterer Fälle vor Gericht. Die Verteidiger des 44-Jährigen kündigten an, dass er sich zu den Vorwürfen im Verlauf des Prozesses äußern werde. Zuvor wollten sie versuchen, mit dem Gericht und der Staatsanwaltschaft eine Vereinbarung über eine Höchststrafe zu treffen. Ein Geständnis erspart es in manchen solcher Fälle den jugendlichen Zeugen, vor Gericht aussagen zu müssen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, zwischen 2010 und 2015 in 31 Fällen fünf Jungen missbraucht zu haben, die zum Zeitpunkt der Übergriffe zwischen neun und dreizehn Jahre alt waren.