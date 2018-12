Unfälle : Missglückter Überholversuch: Verletzte bei Diedrichshagen

von dpa

26. Dezember 2018, 11:29 Uhr

Bei einem missglückten Überholmanöver sind auf der Bundesstraße 109 bei Diedrichshagen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) am Dienstag drei Menschen verletzt worden. Eine 21 Jahre alte Autofahrerin erlitt schwere, zwei weitere Autoinsassen leichte Verletzungen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Eine 29-Jährige überholte demnach mehrere Autos, als eine 21-Jährige mit ihrem Wagen ebenfalls zum Überholen auf die Gegenfahrspur fuhr. Dabei stießen die beiden Autos gegeneinander und kamen erst im Straßengraben zum Stehen. Die 29-Jährige sowie ihr 28 Jahre alter Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten ambulant behandelt werden. Die 21 Jahre alte Autofahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.