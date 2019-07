Unfälle : Missglücktes Überholmanöver auf A20: Zwei Verletzte

von dpa

24. Juli 2019, 19:05 Uhr

Bei einem Überholmanöver auf der A20 ist es bei Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 33 Jahre alter Autofahrer wollte am Mittwoch den Wagen eines 27-Jährigen überholen. Dabei schätzte er den Abstand zwischen den Fahrzeugen falsch ein und fuhr ungebremst auf den anderen Pkw auf. Dieser kam von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hoch und überschlug sich mehrfach. Dabei wurde der Mann so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Neubrandenburg geflogen werden musste. Auch die 52 Jahre alte Beifahrerin des Unfallverursachers wurde in die Klinik gebracht. Während des Einsatzes des Rettungshubschraubers musste die A20 kurzzeitig voll gesperrt werden.