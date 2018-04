Kriminalität : Mit Messer zugestochen: Mann in Klinik

von dpa

21. April 2018, 10:12 Uhr

Bei einem Messerangriff in Rostock ist ein 23 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Er erlitt mehrere Schnitt- und Stichverletzungen an den Armen und am Oberkörper, wie die Polizei mitteilte. Der Mann war in der Nacht zum Samstag mit zwei Begleitern auf dem Heimweg von einer Feier. Als das Trio auf zwei andere Männer traf, kam es zum Streit. Der 23-Jährige schlug auf einen der beiden Männer ein. Einer der Angegriffenen zog ein Messer und stach zu. Der 23-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei leitete eine Fahndung ein. Der Messerstecher blieb aber verschwunden.