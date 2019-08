Brände : Mit Stroh beladener Anhänger brennt auf B 392

von dpa

12. August 2019, 16:04 Uhr

Ein mit zwei Bund gepresstem Stroh beladener Auto-Anhänger ist am Montagmittag auf der Bundesstraße 392 bei Crivitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) während der Fahrt in Brand geraten. Der Fahrer habe das Feuer bemerkt und den Anhänger rechtzeitig von seinem Auto abgekoppelt, teilte die Polizei mit. Dabei habe er Verbrennungen an den Händen erlitten. Durch die Feuerwehr konnte der Anhänger anschließend gelöscht werden, erklärte die Polizei. Im Zuge der Löscharbeiten war die Straße zwischen Hof Barnin und Wessin für etwa eine Stunde gesperrt. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst noch unklar.