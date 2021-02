Krankheiten : Mobiles Impfteam soll Insulaner auf Hiddensee impfen

Ein mobiles Impfteam soll alle Menschen mit der höchsten Impfpriorität auf der Insel Hiddensee gegen das Coronavirus impfen.

Stralsund | Das betreffe rund 100 Inselbewohner und -bewohnerinnen, teilte der Landkreis Vorpommern-Rügen am Mittwoch mit. Am kommenden Mittwoch sollen die terminlichen und organisatorischen Abstimmungen erfolgen. Am 1. März öffnen laut Landkreis außerdem die vier ...

