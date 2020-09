Tiere : Modellprojekt zum Insektenschutz: Elf Arten neu entdeckt

Leisten-Zwergsandbiene, Wolf-Zwergblattlauswespe oder der Ameisenkäfer Stenichnus subseriatus: Dies sind nur drei von elf Insektenarten, die in einem zwei Jahre dauernden Modellprojekt der Landesforstanstalt zum Schutz von Waldinsekten in den Wäldern rings um Güstrow erstmalig in Mecklenburg-Vorpommern gefunden wurden. Wie Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Dienstag in Mühl Rosin südlich von Güstrow sagte, war eine Käferart sogar erstmals in Mitteleuropa entdeckt worden.

Avatar_prignitzer von dpa

22. September 2020, 12:24 Uhr