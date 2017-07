Modellversuch in MV : Moped-Führerschein mit 15 Jahren?

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Wolf 1 von 1

Die mündliche Zusage aus dem Bundesverkehrsministerium liege vor, sagte eine Sprecherin des Schweriner Verkehrsministeriums am Montag. Zuvor hatte die «Ostsee-Zeitung» berichtet.

Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) hatte Mitte März den Antrag in Berlin gestellt, noch in den Versuch aufgenommen zu werden, der bereits seit 2013 in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen läuft und am 30. April 2018 endet. Anlass für den späten Anlauf aus Schwerin war, dass Brandenburg noch zum 30. März 2017 aufgenommen wurde.

Der Landtag hatte Anfang April einstimmig für eine Aufnahme des Nordostens in den Modellversuch gestimmt. Für die Jugend im dünn besiedelten Mecklenburg-Vorpommern sei mehr selbstbestimmte Mobilität wichtig, hatte es geheißen. Der Führerschein mit 15 gilt für Kleinkrafträder bis maximal 45 Kilometern pro Stunde. Bisher gilt ein Mindestalter von 16 Jahren.

Pegel hofft laut «Ostsee-Zeitung», dass der Modellversuch verlängert wird. Einen Antrag dazu wolle der Minister im Herbst in Abstimmung mit anderen Bundesländern stellen.

erstellt am 03.Jul.2017 | 10:49 Uhr