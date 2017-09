Verkehr : Moped mit 15: Mecklenburg-Vorpommern jetzt auch dabei

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Wolf 1 von 1

erstellt am 27.Sep.2017 | 12:22 Uhr

Die Freiheiten eines Mopedführerscheins mit 15 Jahren kommen bei Jugendlichen gut an. Im ersten Halbjahr 2017 gab es in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg insgesamt 3550 Prüfungen in der Klasse AM 15 gegeben, wie ein Sprecher des sachsen-anhaltischen Verkehrsministeriums in Magdeburg am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur sagte. 80,4 Prozent (2854) der Anwärter hätten diese auch bestanden, hieß es. Die meisten Prüfungen habe es mit 1564 in Sachsen gegeben, gefolgt von Thüringen (1201) und Sachsen-Anhalt (772).

In Brandenburg sei es seit 19. April möglich, dass 15-Jährige ihren Mopedführerschein machen. Hier weise die Halbjahresstatistik 13 Prüfungen aus, elf davon wurden bestanden.

In Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt können 15-Jährige schon seit 1. Mai 2013 Moped fahren. Vor allem auf dem Land werde von dieser Möglichkeit rege Gebrauch gemacht, hieß es. So habe es in den drei Ländern im vergangenen Jahr 8295 Prüfungen gegeben, 2015 seien es 7463 gewesen. Der Versuch «Moped mit 15» ist bis Ende April 2018 befristet und wird wissenschaftlich begleitet.

