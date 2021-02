Prozesse : Mordfall Leonie: Revisionsprozess geht weiter

Vor zwei Jahren starb in Vorpommern die sechsjährige Leonie. Sie war vom Stiefvater schwer misshandelt worden. In einem Revisionsprozess wird dessen Motiv nochmal genauer geprüft. Dazu soll die Mutter als Zeugin gehört werden.

Torgelow | Am Landgericht Neubrandenburg wird am heutigen Montag der Revisionsprozess um den gewaltsamen Tod der sechsjährigen Leonie aus Torgelow (Vorpommern-Greifswald) fortgesetzt. Die Kammer will die Mutter des Mädchens als Zeugin anhören. Das Gericht erhofft ...

