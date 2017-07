Prozesse : Mordversuch aus Eifersucht: Urteil erwartet

In einem Prozess um versuchten Mord aus Eifersucht wird am Montag (09.30 Uhr) vor dem Rostocker Landgericht das Urteil erwartet. Der Mann soll versucht haben, nahe der Ortschaft Goritz südlich von Rostock den neuen Lebensgefährten seiner Ex-Freundin zu erstechen. Zunächst habe er eine stärkehaltige Substanz in den Autotank des Nebenbuhlers gefüllt. Daraufhin sei dessen Wagen hinter Goritz liegengeblieben. Der Angeklagte habe dann mit dem Messer auf den arglosen Mann eingestochen. Das Opfer habe unter anderem eine zehn Zentimeter lange klaffende Halswunde erlitten.