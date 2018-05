Unfälle : Motocrossfahrer bei Verfolgungsjagd überfahren

von dpa

01. Mai 2018, 11:24 Uhr

Ein Geländewagenfahrer hat in der Nähe von Bennin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) einen Motocrossfahrer verfolgt, überfahren und lebensgefährlich verletzt. Der 56-Jährige mit dem Geländewagen habe am Montagnachmittag zwei Männer entdeckt, als sie in seinem Jagdgebiet im Wald unterwegs waren, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit. «Er verfolgte die beiden Motocrossfahrer, um sie zur Rede zu stellen.» Dabei sei er zu nah aufgefahren. Laut Polizei stürzte der 38 Jahre alte Motocrossfahrer von seinem Fahrzeug und wurde vom Geländewagen erfasst. Der Verletzte musste demnach mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten an.