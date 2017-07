Kriminalität : Motoren im Wert von 750 000 Euro gestohlen

Unbekannte haben in Lübesse einen mit Automotoren beladenen Sattelauflieger gestohlen. Dabei sei ein Schaden von 750 000 Euro entstanden, teilte die Polizei am Montag mit. Die Täter hatten demnach in der Nacht zum Sonntag den Sattelauflieger an eine zuvor gestohlene Lkw-Zugmaschine angekoppelt. Das Zugfahrzeug wurde später in Polen von der dortigen Polizei sichergestellt. Von den Tätern und dem Auflieger mit den Motoren fehlte am Montag noch jede Spur.

erstellt am 17.Jul.2017 | 13:25 Uhr