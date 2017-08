Unfälle : Motorrad prallt gegen Traktor-Anhänger

Ein 18 Jahre alter Motorradfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Traktor im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte schwer verletzt worden. Der Traktor mit Anhänger bog am Mittwoch in der Nähe von Schwinkendorf an einer Kreuzung nach links auf eine Straße, wie die Polizei in Neubrandenburg mitteilte. Der junge Motorradfahrer habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Er prallte gegen den Anhänger und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei sind seine Verletzungen aber nicht lebensbedrohlich. Wie genau es zu dem Unfall kam, werde noch untersucht. Die Polizei gab den Schaden mit 5000 Euro an.

von dpa

erstellt am 09.Aug.2017 | 20:48 Uhr