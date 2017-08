Unfälle : Motorradfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

vergrößern 1 von 1 Foto: Lukas Schulze 1 von 1

Bei einem Auffahrunfall in Greifswald ist ein 51 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Motorradfahrer bemerkte am Mittwochnachmittag zu spät, dass ein Autofahrer mit seinem Wagen bremste und fuhr auf, wie die Polizei mitteilte. Er stürzte und verletzte sich schwer an den Beinen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Autofahrer gebremst, weil ein Kind mit einem Laufrad in Richtung Straße lief. Das Kind blieb unverletzt.

von dpa

erstellt am 31.Aug.2017 | 06:13 Uhr