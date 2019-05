Unfälle : Motorradfahrer bei Unfall nahe Torgelow schwer verletzt

von dpa

28. Mai 2019, 13:04 Uhr

Bei einem Unfall zwischen Viereck und Torgelow (Vorpommern-Greifswald) ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag erklärte, kollidierten am Morgen aus bisher ungeklärter Ursache ein Auto und das Motorrad auf der Landstraße. Daraufhin stürzte der Motorradfahrer und kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Im Auto wurde niemand verletzt.