Unfälle : Motorradfahrer beim Überholen verunglückt: Tödlich verletzt

Bei Zusammenstößen mit Autos und einem Traktor werden ein Kradfahrer und zwei Radfahrerinnen in Mecklenburg-Vorpommern schwer verletzt.

von dpa

02. April 2019, 06:04 Uhr

Ein Motorradfahrer ist bei Grevesmühlen mit einem Traktor zusammengestoßen und tödlich verletzt worden. Der 47-Jährige habe am Montag auf einer Landstraße mehrere Fahrzeuge überholen wollen, teilte die Polizei mit. Ein Traktorfahrer wollte gerade links abbiegen und bemerkte das Motorrad zu spät - es kam zum Zusammenstoß. Der 47-Jährige starb am Abend in der Universitätsklinik Lübeck an seinen schweren Verletzungen.