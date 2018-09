Unfälle : Motorradfahrer rast in Linkskurve: Schwer verletzt

von dpa

09. September 2018, 10:08 Uhr

Wegen seiner zu hohen Geschwindigkeit ist ein 33 Jahre alter Motorradfahrer bei Pasewalk im Landkreis Vorpommern-Greifswald bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Polizei zufolge war der Mann am Samstagnachmittag auf einer Landstraße unterwegs, als er zu schnell in eine Linkskurve fuhr. Anschließend kam er von der Straße ab und stürzte. Das Motorrad blieb neben der Fahrbahn liegen, während der Fahrer auf den etwa zwölf Meter entfernten Radweg geschleudert wurde. Der 33-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Greifswalder Klinik gebracht. Die Landstraße musste vorrübergehend gesperrt werden.