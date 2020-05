Unfälle : Motorradfahrer stößt mit Lkw zusammen und stirbt

Avatar_prignitzer von dpa

20. Mai 2020, 08:46 Uhr

Bei einem Unfall in der Nähe von Altentreptow (Mecklenburgische Seenplatte) ist am Mittwochmorgen ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der Kradfahrer war aus bisher ungeklärter Ursache mit einem Lastwagen zusammengestoßen, wie ein Polizeisprecher erklärte. Der Unfall ereignete sich an einer Anschlussstelle der Autobahn 20. Weitere Einzelheiten seien noch nicht bekannt. Zuvor hatte der Rundfunksender Ostseewelle darüber berichtet.