Unfälle : Motorradfahrer tödlich verunglückt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall nahe Neuenkirchen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ums Leben gekommen. Der 59-Jährige fuhr am Samstagabend mit seinem Motorrad von Ihlenfeld in Richtung Neverin. Aus noch ungeklärter Ursache prallte er bei einer Eisenbahnunterführung frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Er starb noch am Unfallort. Die Autofahrerin und ihre zwei Mitfahrer blieben unverletzt. Der 59-Jährige hatte zuvor am Jahrestreffen eines Motorradclubs in Neubrandenburg teilgenommen.

Pressemeldung

von dpa

erstellt am 03.Sep.2017 | 09:08 Uhr