Unfälle : Motorradfahrer übersieht haltende Mitfahrer: Schwer verletzt

von dpa

29. Juni 2019, 18:09 Uhr

Ein Motorradfahrer hat sich am Samstag bei einem Auffahrunfall in der Nähe von Tribsees (Vorpommern-Rügen) schwer verletzt. Der 44-Jährige habe zwischen Langsdorf und Breesen drei andere Motorradfahrer übersehen, die zum Linksabbiegen angehalten hatten, teilte die Polizei mit. Der aus der Region stammende Verletzte sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Motorradfahrer waren gemeinsam als Gruppe unterwegs.