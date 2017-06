Verkehr : Motorradunfall in Hintersee: Zwei Schwerverletzte

Ein 36 Jahre alter Motorradfahrer und seine 37 Jahre alte Mitfahrerin sind bei einem Verkehrsunfall in Hintersee (Landkreis Vorpommern-Greifswald) schwer verletzt worden. Der Motorradfahrer kam aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Landstraße war für drei Stunden gesperrt.

Mitteilung der Polizei

von dpa

erstellt am 16.Jun.2017 | 07:48 Uhr