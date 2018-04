Verkehr : «Müritz rundum»: Kommunen starten «Gäste-Flatrate» für Busse

An der Mecklenburgischen Seenplatte startet heute das neue Verkehrsprojekt «Müritz rundum» Tausende Besucher können dabei mit ihren Gästekarten kostenlos Busse rund um die Müritz - den größten Binnensee Deutschlands - so oft nutzen wie sie wollen, wie der Tourismusverband an der Seenplatte im Vorfeld mitteilte. Das Vorhaben schließt auch den Nationalparkbus ein, der zwischen Waren und Rechlin im Müritz-Nationalpark fährt. Ziel des Projektes ist es, dass Touristen und Einheimische künftig öfter Autos stehen lassen und den Nahverkehr nutzen oder Rad fahren.

von dpa

01. April 2018, 09:55 Uhr

Dazu haben die Gemeinden Rechlin, Röbel, Klink und Waren an der Müritz ihre Kurtaxen etwas erhöht. Rund um die Müritz sind es rund 90 Straßenkilometer.