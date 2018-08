Theater : «Müritz-Saga» dank Sommer mit Besucherrekord

Der Supersommer 2018 hat dem Freilufttheater «Müritz-Saga» schon vor den letzten Aufführungen einen Besucherrekord beschert. «Das diesjährige Stück «Im Bann des Hexenjägern» hatte schon mehr als 20 000 Besucher», sagte Intendant Nils Düwell am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Waren an der Müritz. Das seien knapp zehn Prozent mehr als in den Vorjahren und bis zum 25. August gebe es noch mehrere Vorstellungen. Das für Freilufttheater bestens geeignete Wetter nannte Düwell unter anderem als Grund für die Steigerung.

von dpa

22. August 2018, 07:51 Uhr

Die 13. Folge der «Müritz-Saga» handelt von der Hexenverfolgung im Zuge des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648) in Mecklenburg. «Wir haben die Marke von 20 000 Gästen bereits nach 37 Vorstellungen erreicht, insgesamt sind es diesmal 41 Aufführungen.» Man habe sich besser auf die Feriensaison eingestellt, sagte Düwell. In den Vorjahren hatte das Ensemble oft bis in den September hinein und damit deutlich öfter, aber vor weniger Besuchern gespielt.

In dem Stück will ein Landmarschall seine Macht auf «Gut Warentin» ausbauen. Ein «Rächer mit der Maske» verhindert das Schlimmste. Hintergrund des Stücks ist der Prager Fenstersturz, der vor 400 Jahren als Ausgangspunkt des Krieges gilt. Die Fortsetzung wird 2019 «Ratsherr, Rächer und Rebell» heißen.