Feste : Müritz Sail geht zu Ende

von dpa

13. Mai 2018, 09:25 Uhr

Die Müritz Sail geht heute nach vier Tagen Dauer zu Ende. Sie hat traditionell die Reihe der maritimen Feste in Mecklenburg-Vorpommern eröffnet. An Land und auf dem Wasser bot die 17. Müritz Sail einen Mix aus Freizeitsport, Regatten, verschiedenen Wettbewerben, Markttreiben und Musik. Die Veranstalter rechnen wie in den Vorjahren mit etwa 60 000 Gästen. In Waren erwartet am Sonntag noch einmal eine Bummelmeile mit Schaustellern, Händlern, Gastronomen und Ausstellern die Besucher. Dort laufen auch Unterhaltungsprogramme mit Musik, Tanz und Theater. Wettbewerbe am und auf dem Wasser finden statt. Weitere maritime Events in Mecklenburg-Vorpommern sind Anfang Juni die «Haff-Sail» in Ueckermünde (Vorpommern-Greifswald), die Warnemünder Woche im Juli, Hafenfeste in Wismar, Greifswald und Wolgast sowie Zeesboot-Regatten auf dem Fischland-Darß. Höhepunkt ist Anfang August die Hanse Sail in und um Rostock.