Freizeit : Müritz- und Saaleschwimmen bei Schwimmfreunden beliebt

Auch wenn bei der Kälte gerade keiner daran denkt - das Müritzschwimmen in Waren ist unter Schwimmfreunden zum beliebtesten Freiwasser-Event in Deutschland gewählt worden. In einer Umfrage des «swimsportMagazin» unter mehr als 2000 Schwimmfreunden erhielt die Veranstaltung 24 Prozent der Stimmen und gewann damit, wie der Verlag mitteilte.

von dpa

19. März 2018, 09:30 Uhr

Zweiter wurde demnach das Saale-Schwimmen von Halle (21 Prozent), Dritter das Sundschwimmen zwischen Rügen und Stralsund (18 Prozent), Vierter die Lindauer Seedurchquerung (12 Prozent) und Fünfter das USee-Schwimmen Düsseldorf (10 Prozent). An der Umfrage hätten sich mehr als 2000 Schwimmfreunde beteiligt, die bundesweit 25 Freiwasser-Schwimmveranstaltungen bewerteten.

Beim Müritzschwimmen, das es seit 1969 gibt, starteten im Vorjahr 870 Sportler aller Altersgruppen, wie ein Sprecher der Organisatoren in Waren sagte. Sie schwimmen die knapp zwei Kilometer lange Distanz über den Nordteil - die Binnenmüritz - immer Anfang August um die Wette. Für Ausdauerspezialisten gibt es auch einen Wettbewerb über die doppelte Distanz - also hin und zurück.