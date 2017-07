Gesundheit : Müther-Gedächtnisfahrt für asthmakranke Kinder gestartet

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

In pollenarmer Luft auf dem Wasser machen knapp 70 Kinder seit Mittwoch einen Kurzurlaub auf Traditionsseglern. Am Vormittag startete im Hafen von Stralsund die Christian-Müther-Gedächtnisfahrt mit insgesamt 14 Booten, wie die Veranstalter mitteilten. Der bekannte Architekt Ulrich Müther (1934-2007) hatte 1990 die Segeltour begründet, nachdem sein Sohn Christian 28-jährig an einem Asthmaanfall gestorben war. Seitdem haben mehr als 5000 Kinder an dem alljährlich stattfindenden Segeltörn von Stralsund über Rügen nach Greifswald teilgenommen. Die Kinder werden auf der Tour von Ärzten begleitet.

von dpa

erstellt am 12.Jul.2017 | 13:30 Uhr