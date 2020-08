Umwelt : Munitionsaltlasten in Ostsee: 500 Millionen Euro gefordert

Der Berichterstatter für Munitionsaltlasten bei der Ostseeparlamentarierkonferenz, Peter Stein, hat ein gemeinsames Vorgehen der Anrainerstaaten zur Beseitigung von Kriegshinterlassenschaften in der Ostsee gefordert. In einem am Montag veröffentlichten Zwischenbericht an die Konferenz schlug der Rostocker CDU-Bundestagsabgeordnete vor, unter Beteiligung der EU auf freiwilliger Basis 500 Millionen Euro zur Finanzierung erster nötiger Maßnahmen einzusammeln. Schnelles Handeln sei erforderlich.

Avatar_prignitzer von dpa

24. August 2020, 17:36 Uhr