Tiere : Muschelart aus dem Golf von Mexiko nun auch vor Südost-Rügen

Eine invasive Muschelart ist nun auch an der Küste von Südost-Rügen entdeckt worden.

Middelhagen | Die ursprünglich aus dem Golf von Mexiko stammende Brackwasser-Trogmuschel sei vor wenigen Tagen im dortigen Biosphärenreservat nachgewiesen worden, teilte das Biosphärenreservatsamt am Donnerstag mit. Es handele sich zudem um den ersten dem Amt bekannten Nachweis an Rügens Küsten, sagte Sprecher Stefan Woidig. 2018 war sie laut Mitteilung schon an...

