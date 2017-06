Kunst : Museum Rostock zeigt Werke von Christian Rohlfs

Das Kulturhistorische Museum will in seiner Ausstellungsreihe Kunstwerke aus der Sammlung von Bernhard A. Böhmer zeigen. Dieser hatte im Auftrag der Nationalsozialisten von 1937 an sogenannte «entartete Kunst» beschlagnahmt.

Ausstellung

von dpa

erstellt am 08.Jun.2017 | 00:47 Uhr